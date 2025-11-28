Ortsumfahrung Flöha: Freistaat hält trotz gestiegener Kosten am Weiterbau fest

Kurz nach dem Ende der Auslegungsfrist für die ergänzenden Planunterlagen äußert sich der Freistaat zum Weiterbau der Ortsumfahrung Flöha, den zu erwartenden Kosten und einem möglichen Baubeginn.

Noch bis Dienstag liegt die Ergänzung zu den Planunterlagen für den Weiterbau der Ortsumfahrung Flöha öffentlich aus. Es gibt durchaus Interesse an den in Flöha und Leubsdorf (Flächen für Ausgleichsmaßnahmen) ausgelegten Unterlagen. Wie der Leiter der Bauverwaltung in Flöha, Andre Stefan, zur Stadtratssitzung am Donnerstag sagte, haben...