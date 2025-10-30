Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An diesem Kreisel endet bislang die Ortsumfahrung Flöha. Der Freistaat hält am Weiterbau bis nach Falkenau fest.
An diesem Kreisel endet bislang die Ortsumfahrung Flöha. Der Freistaat hält am Weiterbau bis nach Falkenau fest. Bild: Jan Woitas/dpa
Flöha
Ortsumfahrung Flöha: Was bedeuten die Pläne, die ab Montag im Rathaus ausliegen?
Redakteur
Von Matthias Behrend
Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar das Baurecht für den Weiterbau der Umgehungsstraße grundsätzlich bestätigt, den Planern aber noch ein paar Aufgaben gegeben.

Der Freistaat Sachsen hält am Weiterbau der Ortsumfahrung Flöha fest. Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Weiterbau der Umgehungsstraße B 173n Flöha bis nach Falkenau haben die Planer von der Deges jetzt die geforderte Ergänzung zum Planfeststellungsbeschluss vorgelegt. Von Montag an werden die Unterlagen vier Wochen lang...
