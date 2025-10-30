Ortsumfahrung Flöha: Was bedeuten die Pläne, die ab Montag im Rathaus ausliegen?

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar das Baurecht für den Weiterbau der Umgehungsstraße grundsätzlich bestätigt, den Planern aber noch ein paar Aufgaben gegeben.

Der Freistaat Sachsen hält am Weiterbau der Ortsumfahrung Flöha fest. Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Weiterbau der Umgehungsstraße B 173n Flöha bis nach Falkenau haben die Planer von der Deges jetzt die geforderte Ergänzung zum Planfeststellungsbeschluss vorgelegt. Von Montag an werden die Unterlagen vier Wochen lang... Der Freistaat Sachsen hält am Weiterbau der Ortsumfahrung Flöha fest. Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Weiterbau der Umgehungsstraße B 173n Flöha bis nach Falkenau haben die Planer von der Deges jetzt die geforderte Ergänzung zum Planfeststellungsbeschluss vorgelegt. Von Montag an werden die Unterlagen vier Wochen lang...