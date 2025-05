Parken in Lichtenwalde und Braunsdorf wird teurer - und einfacher

Schloss und Park Lichtenwalde und die Wanderwege an der Zschopau sind beliebt. Wo können Besucher parken und wie lang? Was kostet es und braucht man überall zwingend Bargeld? Ein Überblick.

Die Sonne kommt raus, und mit ihr die Wanderer. Rund um die Fünferbrücke am Lichtenwalder Wehr ist an Wochenenden besonders viel los. Auch im Schlosspark Lichtenwalde stehen einige beliebte Veranstaltungen an, etwa der Hobbymarkt „Handgemacht“ am 29. Juni. Niederwiesas Bürgermeister Raik Schubert sagt: „Bei größeren Veranstaltungen muss...