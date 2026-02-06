Paukenschlag in Flöha: Gartengaststätten-Pächter kündigt Vertrag

Flöha
Seit 2014 betreibt Joachim Schmidt die Gaststätte „Rosenheim“. Bekannt ist er für Feste und Feiern, vor allem aber wegen der regelmäßigen Livemusik-Konzerte. Jetzt wirft er überraschend das Handtuch.
Der Heizgastank ist voll, der Veranstaltungskalender ebenso: Trotzdem wirft der Betreiber der Gartengaststätte „Rosenheim“ das Handtuch und hat den Pachtvertrag gekündigt. Joachim Schmidt mag über die Gründe für diesen überraschenden Schritt nicht im Detail reden. Nur so viel sagt er: Das Vertrauensverhältnis zum Vorstandsvorsitzenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.