  • Rosenheim-Aus in Flöha: Es gibt eine Verlängerung, aber der Zeitpunkt für den Schlusspfiff steht fest

Flöha
Redakteur
Von Matthias Behrend
Nach der Kündigung des Pachtvertrages für die beliebte Gartengaststätte wird es keine weiteren Gespräche geben. Alle geplanten Veranstaltungen sollen aber stattfinden.

Das Aus für die Gartengaststätte „Rosenheim“ unter der Regie von Pächter Joachim Schmidt ist endgültig. Wie der Vorstandsvorsitzende des Kleingartenvereins „Am Flöhastrand“, Raik Otto, sagt, habe Schmidt den Vorschlag eines nochmaligen klärenden Gesprächs abgelehnt. Gastwirt Joachim Schmidt sieht angesichts des Vertrauensverlusts...
Mehr Artikel