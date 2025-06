„Philharmonie meets Pink Floyd“ im Schlosspark Lichtenwalde

Am Samstag, 20 Uhr steht die Mittelsächsische Philharmonie gemeinsam mit der Pink-Floyd-Tribute-Band Lunatic auf der Bühne.

Die englische Rockband „Pink Floyd“ gehört zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten, und ihre Musik begeistert die Fans bis heute – obwohl es die Originalbesetzung schon lange nicht mehr gibt. Eine besondere emotionale Kraft entwickeln die Songs, wenn sie von einem großen Orchester begleitet werden. Genau dies geschieht beim Konzert im Schlosspark Lichtenwalde am Samstag, 14. Juni, 20 Uhr: die Mittelsächsische Philharmonie steht gemeinsam mit der Pink-Floyd-Tribute-Band Lunatic auf der Bühne. In der klassischen Quartettbesetzung der frühen Jahre agieren die Bandmitglieder nah am Original, aber doch mit Freiräumen für eigene Interpretationen. Die Arrangements und die musikalische Leitung übernimmt José Luis Gutiérrez. (fp) www.mittelsaechsisches-theater.de