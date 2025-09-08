Platz zum Austoben und Ausruhen: Der neue Baumwollpark in Flöha

Während der neue Marktplatz in Flöha vor der Fertigstellung steht, wird der nächste Baustein für die neue Innenstadt vorbereitet: Der Baumwollpark, der künftig mehr als eine Grünanlage sein soll.

Die Instandsetzung und Erweiterung des denkmalgeschützten historischen Baumwollparks in Flöha soll noch in diesem Jahr beginnen. Nachdem mit der Sanierung der Naturbühne der erste Bauabschnitt der Park-Neugestaltung abgeschlossen ist, rücken im zweiten Bauabschnitt die eigentlichen Parkanlagen in den Mittelpunkt. Knapp eine Million Euro...