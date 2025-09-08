Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der historische Baumwollpark in Flöha aus der Vogelperspektive. Auch nach der Neugestaltung bleibt die Anlage eine grüne Innenstadtoase.
Der historische Baumwollpark in Flöha aus der Vogelperspektive. Auch nach der Neugestaltung bleibt die Anlage eine grüne Innenstadtoase. Bild: Toni Söll
Flöha
Platz zum Austoben und Ausruhen: Der neue Baumwollpark in Flöha
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während der neue Marktplatz in Flöha vor der Fertigstellung steht, wird der nächste Baustein für die neue Innenstadt vorbereitet: Der Baumwollpark, der künftig mehr als eine Grünanlage sein soll.

Die Instandsetzung und Erweiterung des denkmalgeschützten historischen Baumwollparks in Flöha soll noch in diesem Jahr beginnen. Nachdem mit der Sanierung der Naturbühne der erste Bauabschnitt der Park-Neugestaltung abgeschlossen ist, rücken im zweiten Bauabschnitt die eigentlichen Parkanlagen in den Mittelpunkt. Knapp eine Million Euro...
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
14:00 Uhr
2 min.
Das ist die Grün-Offensive für das Wohngebiet Sattelgut in Flöha
Die Grün-Offensive der Stadt sieht unter anderem Baumpflanzungen vor.
Die Stadt plant zusammen mit den Großvermietern für das größte Wohngebiet in der Stadt mehrere Maßnahmen für mehr Attraktivität.
Matthias Behrend
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
05.08.2025
2 min.
Flöha bekommt Fördergeld für den Baumwollpark und den Bürgergarten
Annette Rothenberger-Temme übergibt OB Volker Holuscha die Fördergeldbescheide.
Die beiden Projekte sind Teil des Investitionsprogrammes, mit dem die Stadt bis 2027 mehr Grün anpflanzen sowie Räume für kulturellen und sozialen Austausch schaffen will.
Matthias Behrend
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
