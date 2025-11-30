Polizei sucht Zeugen: Wer versuchte, in ein Haus in Flöha einzubrechen?

Am Samstagabend wollten Einbrecher in ein Haus in Flöha gelangen. Es entstand hoher Sachschaden. Kann bei der Tätersuche geholfen werden?

Am Samstagabend versuchten Einbrecher, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Steinbruch in Flöha einzudringen. Darüber informiert die Polizeidirektion Chemnitz. Dabei versuchten die Täter, vier Fenster sowie die Terassentür des Hauses aufzuhebeln. „In diesem Fall scheiterten sie, sodass lediglich Sachschaden entstand, der sich allerdings...