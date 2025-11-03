Polizeihubschrauber sucht vermisstes Kind in Flöha - dann blendet eine Laserpointer-Attacke die Besatzung

Flöha
Erneut war Flöha Schauplatz eines Laserpointer-Vorfalls: Die Kripo ermittelt nach einem Angriff auf einen Heli. Ein Flugtechniker musste ins Krankenhaus. Gibt es einen Zusammenhang mit einem Fall im Mai?
Nach einem Vermisstenfall in Flöha ermittelt die Chemnitzer Kriminalpolizei: Ein Polizeihubschrauber, der bei einer Suche nach einem Vermissten half, wurde Opfer einer Laserpointer-Attacke. Das teilte die Polizeidirektion (PD) Chemnitz am Montagmittag mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.