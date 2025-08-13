Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Experimentierfreudiger Kirchenmusiker: Pascal Kaufmann wird in der Stadtkirche Augustusburg ein besonderes Familienkonzert mit der Jungen Philharmonie gestalten.
Flöha
Premiere: Junge Philharmonie Augustusburg spielt ein besonderes Familienkonzert
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur musikalischen Entdeckertour wird am dritten Augustwochenende nach Augustusburg eingeladen. Mit einem speziellen Programm soll die heranwachsende Konzertgeneration gewonnen werden.

Mit ihrem Schnupperangebot im Kirchenschiff von St. Petri wollen die Musiker der Jungen Philharmonie vor allem Kinder und Jugendliche als eine Zielgruppe erreichen, die den klassischen Konzertbetrieb als erlebniswertes Neuland kennenlernen sollen. „Wir werden Antonín Dvoráks 9. Sinfonie ,Aus der Neuen Welt‘ zur Aufführung bringen. Aber...
