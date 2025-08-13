Premiere: Junge Philharmonie Augustusburg spielt ein besonderes Familienkonzert

Zur musikalischen Entdeckertour wird am dritten Augustwochenende nach Augustusburg eingeladen. Mit einem speziellen Programm soll die heranwachsende Konzertgeneration gewonnen werden.

Mit ihrem Schnupperangebot im Kirchenschiff von St. Petri wollen die Musiker der Jungen Philharmonie vor allem Kinder und Jugendliche als eine Zielgruppe erreichen, die den klassischen Konzertbetrieb als erlebniswertes Neuland kennenlernen sollen. „Wir werden Antonín Dvoráks 9. Sinfonie ,Aus der Neuen Welt‘ zur Aufführung bringen. Aber...