Zahlreiche Zaungäste bestaunten das Damwild in Breitenau.
Zahlreiche Zaungäste bestaunten das Damwild in Breitenau. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Pulled Turkey und Wildbratwurst: Breitenauer Damwildtag zieht Besucher an
Von Claudia Dohle
Der Damwildtag in Breitenau gehört jedes Jahr zu den Anziehungspunkten in der Region. Die Besucher erfahren viel zur Aufzucht des Damwildes und können nebenbei das Wildfleisch vor Ort kosten.

Die Schlange am Grillstand der Fleischerei Seifert wollte nicht abreißen. Beim Damwildtag in Breitenau gehörte dieser Verkaufsstand zu den Besuchermagneten.
