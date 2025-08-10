Rätselraten in Lichtenwalde: Was machen 20 Pinguine am Schloss?

Flöha
Am Barockschloss Lichtenwalde vor den Toren von Chemnitz hat eine ungewöhnliche Aktion für Aufsehen gesorgt. Was steckt dahinter?
Eine 20-köpfige Pinguinfiguren-Truppe sorgte für knapp 24 Stunden im Schloss Lichtenwalde für Erstaunen. Besucher machten Selfies. Auch zwei übermannshohe italienische Barockleuchten schmückten den Innenhof, und eine Gruppe weißer Damen stand unter den Arkaden.
