Raum Flöha und Chemnitz: Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Falsche Polizisten haben am Samstag in Flöha, Falkenau, Niederwiesa und Augustusburg sowie in Chemnitz angerufen. Die Bürger reagierten richtig. Was rät die Polizei?

Betrüger an der Leitung: Am Samstag sind der Polizei in Chemnitz sowie in Flöha, Augustusburg, Niederwiesa und Falkenau insgesamt zehn Fälle von versuchtem Telefonbetrug bekannt geworden. „Falsche Polizeibeamte versuchten, an das Ersparte der Angerufenen zu gelangen“, so Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz. Demnach gingen die...