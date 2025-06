Realschulabschluss mit 1,1: Eine der besten Oberschülerinnen Sachsens kommt aus Niederwiesa

Rahel Schmid wollte besser sein als ihre großen Brüder. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sie einen ausgezeichneten Abschluss geschafft hat. Wie geht es jetzt weiter?

Eigentlich wollte sie gar nicht so gern mit der „Freien Presse“ reden. Jedenfalls nicht über ihren Realschulabschluss. Auf keinen Fall soll es so wirken, als wollte sie sich in den Vordergrund stellen: „Ich habe das für mich gemacht.“ Vor allem aber, sagt Rahel Schmid: „Mein Notenschnitt ist nicht das, was mich kennzeichnet. Das ist...