Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sammlungsleiter Tonio Schulze am Galawagen des sächsischen Hofes, der von sechs Pferden gezogen wurde und ein Glanzstück im Kutschenmuseum im Schloss Augustusburg ist.
Sammlungsleiter Tonio Schulze am Galawagen des sächsischen Hofes, der von sechs Pferden gezogen wurde und ein Glanzstück im Kutschenmuseum im Schloss Augustusburg ist. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Sammlungsleiter Tonio Schulze am Galawagen des sächsischen Hofes, der von sechs Pferden gezogen wurde und ein Glanzstück im Kutschenmuseum im Schloss Augustusburg ist.
Sammlungsleiter Tonio Schulze am Galawagen des sächsischen Hofes, der von sechs Pferden gezogen wurde und ein Glanzstück im Kutschenmuseum im Schloss Augustusburg ist. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Flöha
Reisen mit 6 PS in Augustusburg: Der Galawagen ist ein Renner im neuen Kutschenmuseum
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonnabend eröffnet im Schloss Augustusburg das neue Kutschenmuseum. Hier können Besucher viel über das Reisen in vergangenen Zeiten erfahren - und erleben, wie sich das angefühlt hat.

Gut drei Jahre nachdem Mitarbeiter der Schlossbetriebe Augustusburg-Scharfenstein-Lichtenwalde mit einem Kraftakt das Kutschenmuseum leer geräumt haben, ist es soweit: Das neue Kutschenmuseum im sanierten Pferdestall eröffnet am Sonnabend ab 10 Uhr für Besucher.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Geschichte mit Gaming-Faktor: Warum im Augustusburger Kutschenmuseum keine Langeweile aufkommt
Auf geht’s: Schlossbetriebe-Chefin Patrizia Meyn und Finanzminister Christian Piwarz im Kutschensimulator des neuen Kutschenmuseums im Schloss Augustusburg.
Die neu eröffnete Ausstellung im Schloss verbindet historische Ausstellungsstücke mit einem innovativen Konzept. Die Schau ist nicht nur ein Hingucker, sondern hat viel Mitmach-Potenzial.
Matthias Behrend
17:09 Uhr
2 min.
Umbau für 9,1 Millionen - Kutschenmuseum feiert Neueröffnung
Der Galawagen des Sächsischen Hofes aus dem Jahr 1876/77 ist eines der Exponate im neu konzipierten Kutschenmuseum auf Schloss Augustusburg.
Das Kutschenmuseum in Augustusburg präsentiert sich nach einem Umbau komplett neu. Besucher können nicht nur Wagen aus mehreren Jahrhunderten besichtigen, sondern auch selbst zum Kutscher werden.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel