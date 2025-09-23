Reisen mit 6 PS in Augustusburg: Der Galawagen ist ein Renner im neuen Kutschenmuseum

Am Sonnabend eröffnet im Schloss Augustusburg das neue Kutschenmuseum. Hier können Besucher viel über das Reisen in vergangenen Zeiten erfahren - und erleben, wie sich das angefühlt hat.

Gut drei Jahre nachdem Mitarbeiter der Schlossbetriebe Augustusburg-Scharfenstein-Lichtenwalde mit einem Kraftakt das Kutschenmuseum leer geräumt haben, ist es soweit: Das neue Kutschenmuseum im sanierten Pferdestall eröffnet am Sonnabend ab 10 Uhr für Besucher. Gut drei Jahre nachdem Mitarbeiter der Schlossbetriebe Augustusburg-Scharfenstein-Lichtenwalde mit einem Kraftakt das Kutschenmuseum leer geräumt haben, ist es soweit: Das neue Kutschenmuseum im sanierten Pferdestall eröffnet am Sonnabend ab 10 Uhr für Besucher.