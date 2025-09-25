Rennen der anderen Art: Rasentraktoren erobern Schellenberg

Flöha
Ein Wochenende voller Motorenlärm und Teamgeist: Das Rasentreckerrennen begeistert Fahrer und Zuschauer gleichermaßen. Auch bei Flutlicht gibt es einen Vergleich.
Geschwindigkeitsrausch der anderen Art: Am Freitag und Samstag findet das Rasentreckerrennen in Schellenberg statt, ein familienfreundliches Motorsport-Event mit Fokus auf Fairness, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung zieht deutschlandweit Fahrer sowie Besucher aus der ganzen Region an. Motorisierte Rasentraktoren treten auf einer...
