Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Per Rasentrecker geht es am Wochenende in Schellenberg ins Rennen.
Per Rasentrecker geht es am Wochenende in Schellenberg ins Rennen. Bild: Mario Hamburg/Archiv
Per Rasentrecker geht es am Wochenende in Schellenberg ins Rennen.
Per Rasentrecker geht es am Wochenende in Schellenberg ins Rennen. Bild: Mario Hamburg/Archiv
Flöha
Rennen der anderen Art: Rasentraktoren erobern Schellenberg
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Wochenende voller Motorenlärm und Teamgeist: Das Rasentreckerrennen begeistert Fahrer und Zuschauer gleichermaßen. Auch bei Flutlicht gibt es einen Vergleich.

Geschwindigkeitsrausch der anderen Art: Am Freitag und Samstag findet das Rasentreckerrennen in Schellenberg statt, ein familienfreundliches Motorsport-Event mit Fokus auf Fairness, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung zieht deutschlandweit Fahrer sowie Besucher aus der ganzen Region an. Motorisierte Rasentraktoren treten auf einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
3 min.
Leubsdorfer Handwerker- und Handarbeitsmarkt in Schellenberg
Denise Riedel und Kati Zenker (sitzend v. l.) Mandy Hielscher und Iliane Reichel (stehend v. l.).
Schiefer brechen, Kuchen essen, Kinder schminken oder Stricken lernen. Bereits zum vierten Mal laden handarbeitsbegeisterte Frauen aus Leubsdorf zu einem besonderen Treffen ein.
Claudia Dohle
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
18:06 Uhr
2 min.
800 Gewinne: Tombola-Erlös beim Handwerker- und Handarbeitsmarkt in Schellenberg ein Riesenerfolg
Denise Riedel freute sich über die vielen verkauften Lose in Schellenberg. Der Erlös bleibt in der Region.
Gemeinschaftsgeist im Erzgebirge: Schellenbergerinnen machen ihren Markt bei Augustusburg zum beliebten Fest. Über den Erlös freuen sich Kinder und das Team einer Kita in Hohenfichte.
Claudia Dohle
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel