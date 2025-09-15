Rettungshelden von morgen: Jugendfeuerwehr trainiert für den Ernstfall in Oederan

In acht Ortsteilfeuerwehren Oederans engagieren sich junge Leute in den Nachwuchsabteilungen. Zum jährlichen Aktionstag zeigen sie ihr Können.

Ein vielseitiger Ausbildungs-Samstag liegt hinter 80 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehren im Stadtverbund Oederan. An sieben Stationen erhielten die jungen Leute am Wochenende in praktischer Aktion verschiedenste Unterweisungen. Sie probten altersspezifisch die Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall, übten sich in der Handhabung von Technik...