Sandy Vogel aus Grünberg erhält Preis: Mit Herz und Hand für die Dorfgemeinschaft

Sandy Vogel aus Grünberg zauberte ein Lächeln auf die Gesichter vieler, als sie den Sonderpreis des Generationen-Awards erhielt – ein Symbol ihres unermüdlichen Einsatzes.

Sie strahlt noch immer: Sandy Vogel steht zwei Tage nach der Preisverleihung in Bautzen vor der früheren Schule in Grünberg. „Grünberg ist mein Lebensmittelpunkt. Alles, was mit meinem Heimatort zu tun hat, mache ich mit Herzblut – geprägt auch durch meine Eltern“, betont die 51-jährige Elektromeisterin, für die der Sonderpreis des...