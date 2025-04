Satire zum Wochenende: Fünf Gründe, warum Ostern besser ist als Weihnachten

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Ostern liegt dieses Jahr ausnahmsweise im Frühling. Doch auch ohne diesen Zufall ist das Fest einfach zum Liebhaben. Im Gegensatz zum „Fest der Liebe“...

Ostern steht vor der Tür, und man kann sich mit einiger Berechtigung fragen, warum solche Feste immer nur vor der Tür stehen, anstatt einfach mal reinzukommen. Dabei ist Ostern doch hochwillkommen. Jedenfalls geht es den meisten von uns so, wenn man das mal aus den bunten Dekorationen in den Vorgärten so schließen kann. Es sind nur bunte...