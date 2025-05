Satire zum Wochenende: Geheimtipps gegen Buchsbaumzünsler - gibt es hier nicht

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Nur die Raupen des Buchsbaumzünslers müssen es nicht. Bald gibt es nur noch Papierblumen, so wie in Freiberg.

Ein Gespenst geht um in Mittelsachsens Buchsbaumhecken: der Buchsbaumzünsler. Und damit stellen sich gleich mehrere Fragen. 1. Warum gehen solche Gespenster eigentlich immer um, obwohl sie doch fliegen können? 2. Buchsbaumhecke - ist das nicht ein Widerspruch in sich? Entweder man ist ein Baum, oder man ist eine Hecke. 3. Warum pflanzt man denn...