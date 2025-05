Satire zum Wochenende: Warum Freiberg berühmt ist, und Flöha zum Glück nicht

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Wenn ein König verhaftet wird, steht höchstens die Polizei Spalier. Und schon ist unsere Region wieder in den überregionalen Medien präsent.

Zuerst der Papst, dann der König – man könnte fast sagen, eine herrschaftliche Woche geht zu Ende. Doch der Reihe nach (5 Euro in die Floskelkasse). Der Reihe nach ist festzustellen, dass in dieser Woche in Mittelsachsen, genauer gesagt in Halsbrücke, ein König verhaftet wurde.