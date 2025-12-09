Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Frederic Heisig zeigt am Sonnabend in Augustusburg ein Schattenspiel.
Frederic Heisig zeigt am Sonnabend in Augustusburg ein Schattenspiel. Bild: Frederic Heisig/Lehngericht
Flöha
Schattenspiel in Augustusburg: Ein künstlerischer Streifzug durch Ostdeutschland
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Theatermacher Frederic Heisig hat ein Stück eigens in der Stadt im Erzgebirge entwickelt.

Das Augustusburger Lehngericht lädt am Samstag, dem 13. Dezember, ab 17 Uhr zum Schattenspiel von und mit Frederic Heisig ein. Das eigens in Augustusburg entwickelte Schattenspiel verbinde seine künstlerische Auseinandersetzung mit der Stadt, ihrer Geschichte und seinen Gedanken zu Ostdeutschland mit literarischen Motiven von Franz Kafka, teilt...
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
02.12.2025
4 min.
Augustusburg als kreative Drehscheibe: Künstlerresidenz mit internationalem Flair
Karina Liutaia aus Bamberg greift mit ihrem Beitrag die textilen Traditionen der Grenzregion auf.
Eine Woche lang arbeiteten vier Künstlerinnen aus Tschechien und Deutschland im Augustusburger „Lehngericht“. Dort sind jetzt die spannenden Ergebnisse ihrer Residenz zu sehen.
Matthias Zwarg
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
08.11.2025
1 min.
Was passiert, wenn die Dinge anders laufen?: „Lehngericht“ Augustusburg lädt zu einem besonderen Abend ein.
Blick auf das Lehngericht in Augustusburg.
Der Kultur- und Kreativwirtschaft Chemnitz und Umgebung lädt unter dem Titel „Fail Forward – Lernen aus echten Erfahrungen“ am 13. November nach Augustusburg ein.
FP
