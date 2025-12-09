Schattenspiel in Augustusburg: Ein künstlerischer Streifzug durch Ostdeutschland

Flöha
Theatermacher Frederic Heisig hat ein Stück eigens in der Stadt im Erzgebirge entwickelt.
Das Augustusburger Lehngericht lädt am Samstag, dem 13. Dezember, ab 17 Uhr zum Schattenspiel von und mit Frederic Heisig ein. Das eigens in Augustusburg entwickelte Schattenspiel verbinde seine künstlerische Auseinandersetzung mit der Stadt, ihrer Geschichte und seinen Gedanken zu Ostdeutschland mit literarischen Motiven von Franz Kafka, teilt...
