Schellenberg: Erster Kinderflohmarkt im Gasthof „Höllmühle“ ist ein Familienprojekt

Die Ausflugsgaststätte im Leubsdorfer Ortsteil ist für den Handwerkermarkt im Herbst bekannt. Jetzt wollen zwei Schwestern ein neues Angebot etablieren.

Der Handwerkermarkt auf dem Gelände des Gasthofes „Höllmühle“ im Leubsdorfer Ortsteil Schellenberg ist immer im Herbst ein Besuchermagnet. Nun soll es am 1. Juni von 10 bis 16 Uhr erstmals einen Kinder-Flohmarkt an der „Höllmühle“ geben. Lisa Vanis und Nicki May wollen mit diesem Angebot eine Erfolgsgeschichte schreiben. Die beiden...