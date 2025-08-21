Schlösser- und Burgenfahrt: Für 200 historische Maschinen geht es von Augustusburg aus besonders hoch hinaus

Flöha
Erstmals seit 2012 führt die Schlösser- und Burgenfahrt im Erzgebirge auf den höchsten Berg Ostdeutschlands. Landschaft und Motorräder üben eine Faszination aus. - Das müssen Besucher wissen:
Fans historischer Technik kommen diesen Samstagmorgen im Augustusburger Schlosshof sowie tagsüber entlang einer 190 Kilometer langen Strecke durchs Erzgebirge voll auf ihre Kosten. „Teilnehmen können alle Motorräder mit und ohne Seitenwagen bis Baujahr 1939“, sagt Schloss-Mitarbeiterin Maria Schade über die Schlösser- und Burgenfahrt, die...
