Schloss Augustusburg: Die Pflanzkübel sind wieder da

Die Pflanzkübel sind wieder da. Fünf neue hölzerne Pflanzkübel inklusive neuer Lindenbäumchen schmücken wieder den Schlosshof in Augustusburg. Die Kosten für die hölzernen Bottiche mit 1,90 Meter Durchmesser, die nach einer Ausschreibung in einem Handwerksbetrieb in Thüringen gefertigt wurden, hat der Förderkreis der Schlössergemeinschaft...