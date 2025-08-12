Schmetterling des Jahres in Oederan entdeckt: Dieser Nachtfalter fliegt auch am Tag

Eine Oederanerin hat einen Russischen Bären im Garten fotografiert. Keine Sorge, es ist nur ein Schmetterling. Aber wie kommt er zu seinem Zweitnamen?

Er ist schwarz mit weißen Streifen und hat auch Punkte. Obwohl er ein Nachtfalter ist, speist er tagsüber gern an Blüten. So beschreibt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) den Russischen Bären, der zum Schmetterling des Jahres 2025 gekürt wurde. Bettina Feuerbaum hat ihn in ihrem Garten fotografiert - ein eher seltener Anblick. Seinen...