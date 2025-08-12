Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nur auf den ersten Blick ist er schwarz-weiß: der Russische Bär.
Nur auf den ersten Blick ist er schwarz-weiß: der Russische Bär. Bild: Bettina Feuerbaum
Nur auf den ersten Blick ist er schwarz-weiß: der Russische Bär.
Nur auf den ersten Blick ist er schwarz-weiß: der Russische Bär. Bild: Bettina Feuerbaum
Flöha
Schmetterling des Jahres in Oederan entdeckt: Dieser Nachtfalter fliegt auch am Tag
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Oederanerin hat einen Russischen Bären im Garten fotografiert. Keine Sorge, es ist nur ein Schmetterling. Aber wie kommt er zu seinem Zweitnamen?

Er ist schwarz mit weißen Streifen und hat auch Punkte. Obwohl er ein Nachtfalter ist, speist er tagsüber gern an Blüten. So beschreibt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) den Russischen Bären, der zum Schmetterling des Jahres 2025 gekürt wurde. Bettina Feuerbaum hat ihn in ihrem Garten fotografiert - ein eher seltener Anblick. Seinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
4 min.
Von der Nacht im Klein-Erzgebirge bis zum Parkfest: Fünf Tipps für das große Veranstaltungswochenende in Oederan
Elke Hopf und Iris Giebe (von links) vom Heimatverein Börnichener Park bereiten das Parkfest an der Waldbühne vor.
Am ersten Wochenende nach den Sommerferien geht‘s in Oederan rund. Mehrere Veranstaltungen für alle Generationen stehen auf dem Programm.
Eva-Maria Hommel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
16:30 Uhr
1 min.
Kunstbahnhof Flöha ohne Fahrkartenautomat - und wie sieht‘s in Oederan aus?
In Oederan befindet sich der Automat direkt auf dem Bahnsteig.
Nicht nur im Kulturhauptstadtjahr steigen am Bahnhof Flöha viele Menschen um. Manche suchen vergeblich einen automatischen Ticketverkauf.
Eva-Maria Hommel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel