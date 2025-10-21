Schönerstadt: Simone Funke bei Filmpremiere von Roland Kaiser

Dieser 21. Oktober ist etwas Besonderes für Simone Funke: Die Roland-Kaiser-Verehrerin erlebt die Filmpremiere ihres Stars. Doch wo?

Nichts da mit Streaming. Wenn die Dokumentation „50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik“ ins Kino kommt, ist Simone Funke am Premierentag dabei. „Ich gehe heute Abend in Chemnitz ins Kino“, verrät die Anhängerin aus dem Oederaner Ortsteil Schönerstadt. „Mein Lebensgefährte und eine Freundin mit ihren Töchtern begleiten...