Schornsteinbrand in Leubsdorf entdeckt

Flöha
Feuerwehr und Polizei wurden am Samstagvormittag in die Bachgasse gerufen.
Feuerwehr und Polizei sind am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr wegen eines Schornsteinbrands in die Bachgasse in Leubsdorf gerufen worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, hatten sich nach derzeitigem Kenntnisstand Ablagerungen im Inneren des Schornsteins eines Wohnhauses unweit der Grundschule des Ortes entzündet. Die...
