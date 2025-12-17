MENÜ
Die St. Petri Kirche bietet stets eine einzigartige Klangwelt.
Die St. Petri Kirche bietet stets eine einzigartige Klangwelt. Bild: Claudia Dohle/Archiv
Flöha
Schüler des Augustusburger Regenbogen-Gymnasiums geben Weihnachtskonzert
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Gymnasiasten treten in der Kirche Sankt Petri auf. Was dort zu erleben sein wird.

Schülerinnen und Schüler des Augustusburger Regenbogen-Gymnasiums werden am Donnerstag, 18. Dezember, Musik im weihnachtlichen Ambiente der Stadtkirche Sankt Petri erklingen lassen. Das wurde aus der Einrichtung angekündigt. Die mehr als 50 Mitwirkenden werden dabei mit Instrumenten wie Horn, Violine, Flöte und Klavier genauso zu erleben sein...
