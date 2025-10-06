Schülerdebatte in Oederan: Wertschätzung von Lebensmitteln im Fokus

Flöha
Eigentlich kümmert sich die Firma EKM in Mittelsachsen um die Entsorgung von Abfällen. Doch in Workshops an Schulen will sie junge Leute für das Thema Lebensmittelverschwendung sensibilisieren.
Ist die Banane noch essbar oder fliegt sie mit zwei braunen Flecken gleich in die Tonne? Welchen Sinn macht ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Joghurtbecher und ist der Schokoladen-Osterhase noch zu Weihnachten zu genießen? Fragen, die Oederaner Oberschüler jüngst im Unterricht diskutierten. Initiiert wurde der Meinungsaustausch von der EKM...
