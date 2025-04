Schulangebote in Flöha: Damit die Hilferufe nicht ungehört verhallen

Die Jungen Helfer der Grundschule und die Schulsanitäter des Förderzentrums lernen nach dem Unterricht, wie man richtig hilft oder wie man Hilfe ruft.

Zum Frühjahrsputz kürzlich in Flöha waren sie wieder unterwegs, die Jungen Helfer aus der Grundschule „Friedrich Schiller“ in Flöha. Die Mädchen und Jungen, die immer am Donnerstagnachmittag von Michael Frenzel angeleitet werden, sind seit Jahren aktive Mitmacher beim Frühjahrsputz. Seit 2019 gibt es dieses Ganztagsangebot an der...