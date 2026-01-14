Schwerer Unfall in Lichtenwalde: Opel streift Radfahrer

Ein 54-jähriger Radfahrer wurde im Niederwiesaer Ortsteil schwer verletzt. Eine Opel-Fahrerin touchierte ihn beim Überholen.

Ein 54-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Lichtenwalde schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Nach Polizeiangaben war der Mann auf seinem Fahrrad gegen 17.30 Uhr auf der Niederwiesaer Straße (S 238) in Richtung Niederwiesa unterwegs. Etwa 300 Meter nach der Einmündung...