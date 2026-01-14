MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen.
Ein Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Ein Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen.
Ein Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Flöha
Schwerer Unfall in Lichtenwalde: Opel streift Radfahrer
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 54-jähriger Radfahrer wurde im Niederwiesaer Ortsteil schwer verletzt. Eine Opel-Fahrerin touchierte ihn beim Überholen.

Ein 54-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Lichtenwalde schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Nach Polizeiangaben war der Mann auf seinem Fahrrad gegen 17.30 Uhr auf der Niederwiesaer Straße (S 238) in Richtung Niederwiesa unterwegs. Etwa 300 Meter nach der Einmündung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
19:00 Uhr
3 min.
Wie ein Jerusalem-Experte den Nahostkonflikt in Zwickau erklärt: „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“
Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium.
Der Chemnitzer Archäologe Dieter Vieweger lebt seit 25 Jahren in Jerusalem. In einem Zwickauer Gymnasium spricht er über den Nahostkonflikt. Wie nimmt er die aktuelle Situation im Land war?
Luise Malinka
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
13.01.2026
1 min.
Unfall in Königshain-Wiederau: Linienbus touchiert Kleintransporter
In Wiederau ist ein Mercedes-Linienbus mit einem Renault-Kleintransporter kollidiert.
Ein 24-jähriger Busfahrer touchierte mit seinem Fahrzeug einen Renault-Kleintransporter. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.
Holk Dohle
17.12.2025
1 min.
Schwerer Unfall in Hartha: Citroën kracht in abbiegenden Audi
Der Fahrer dieses Autos erlitt schwere Verletzungen.
Ein schwerer Unfall auf der S 36 führte am Mittwoch zu erheblichem Sachschaden. Beide Fahrer wurden verletzt. Warum endete das Überholmanöver in einer Kollision?
Holk Dohle
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
Mehr Artikel