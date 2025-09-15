Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Richard Röbel gastiert am Samstag in Lichtenwalde.
Richard Röbel gastiert am Samstag in Lichtenwalde.
Flöha
Seltenes Instrument erklingt in der Schlosskapelle Lichtenwalde
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Richard Röbel spielt in der Konzertreihe „Mozart und ich“ auf einem Tafel-Clavier von 1787

Richard Röbel, junger Spezialist für historische Tasteninstrumente, tritt am Sonnabend ab 17 Uhr in der Reihe „Mozart und ich“ in der Schlosskapelle Lichtenwalde auf. Der Meisterschüler der Mozart-Preisträgerin Christine Schornsheim präsentiert Werke des Chemnitzer Komponisten Christian Gottlob Neefe, zusammen mit Musik der Fixsterne...
