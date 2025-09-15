Seltenes Instrument erklingt in der Schlosskapelle Lichtenwalde

Richard Röbel spielt in der Konzertreihe „Mozart und ich“ auf einem Tafel-Clavier von 1787

Richard Röbel, junger Spezialist für historische Tasteninstrumente, tritt am Sonnabend ab 17 Uhr in der Reihe „Mozart und ich“ in der Schlosskapelle Lichtenwalde auf. Der Meisterschüler der Mozart-Preisträgerin Christine Schornsheim präsentiert Werke des Chemnitzer Komponisten Christian Gottlob Neefe, zusammen mit Musik der Fixsterne...