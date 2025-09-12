„Sie ist ein Kleinod, ein richtiges Schmuckstück“: Kirchenmusiker Pascal Kaufmann schwärmt für die Kirche Hohenfichte

Der Leubsdorfer Ortsteil ist am 13. September Schauplatz für die Musiknacht. Die Veranstaltung findet an einem besonderen Ort bei Augustusburg statt. Mit dabei ist auch der Kammerchor der Kreuzkirche Chemnitz.

Im Stadthaus von Augustusburg geht es an einem Tag der Woche stets sehr musikalisch zu. Immer donnerstags trifft sich der Kirchenchor Augustusburg-Erdmannsdorf-Hohenfichte zur Probe. In den vergangenen Wochen standen diese Zusammenkünfte unter besonderen Vorzeichen. Schließlich galt es, sich für den nächsten öffentlichen Auftritt fit zu... Im Stadthaus von Augustusburg geht es an einem Tag der Woche stets sehr musikalisch zu. Immer donnerstags trifft sich der Kirchenchor Augustusburg-Erdmannsdorf-Hohenfichte zur Probe. In den vergangenen Wochen standen diese Zusammenkünfte unter besonderen Vorzeichen. Schließlich galt es, sich für den nächsten öffentlichen Auftritt fit zu...