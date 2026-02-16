Skatfreunde aus Lichtenwalde dominieren Wettbewerb in Augustusburger Ortsteil

Flöha
Bei ihrer ersten Teilnahme am Skatturnier in Hennersdorf belegten die Kartenspieler aus Lichtenwalde die Plätze 1 bis 3. Zudem sorgten sie für ein Novum.
Sie kamen, sahen und siegten! Die mit acht Spielerinnen und Spielern vertretenen Lichtenwalder Skatfreunde haben bei ihrer ersten Teilnahme am Hennersdorfer Skatturnier der Konkurrenz gezeigt, wo der Hammer hängt. Bei dem mit 34 Teilnehmern besetzten Wettbewerb im Vereinshaus des Augustusburger Ortsteils belegten sie die Plätze 1 bis 3. Sieger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.