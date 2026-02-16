MENÜ
Gewann in Hennersdorf: Andreas Koch von den Skatfreunden Lichtenwalde.
Gewann in Hennersdorf: Andreas Koch von den Skatfreunden Lichtenwalde. Bild: Holk Dohle
Flöha
Skatfreunde aus Lichtenwalde dominieren Wettbewerb in Augustusburger Ortsteil
Von Holk Dohle
Bei ihrer ersten Teilnahme am Skatturnier in Hennersdorf belegten die Kartenspieler aus Lichtenwalde die Plätze 1 bis 3. Zudem sorgten sie für ein Novum.

Sie kamen, sahen und siegten! Die mit acht Spielerinnen und Spielern vertretenen Lichtenwalder Skatfreunde haben bei ihrer ersten Teilnahme am Hennersdorfer Skatturnier der Konkurrenz gezeigt, wo der Hammer hängt. Bei dem mit 34 Teilnehmern besetzten Wettbewerb im Vereinshaus des Augustusburger Ortsteils belegten sie die Plätze 1 bis 3. Sieger...
