Skihang-Betreiber in Augustusburg und Falkenau: Das ändert sich in der kommenden Skisaison

Im Freizeitzentrum „Rosts Wiesen“ gibt es inzwischen nur noch gedämpfte Erwartungen für die Skisaison. Aber die Technik ist vorbereitet. In Falkenau ist Anfang November der Arbeitseinsatz geplant.

Noch ist die neue Wintersportsaison Zukunftsmusik, aber Jörg Hammer sagt: „Wir könnten jederzeit starten." Im Moment mag der Betreiber des Augustusburger Freizeitzentrums „Rosts Wiesen" noch nicht an die kommende Skisaison denken. Vielleicht, weil die vergangenen Winter diese Bezeichnung eher nicht verdient haben und die Erwartungen...