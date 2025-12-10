MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zur offiziellen Einweihung des neuen Marktplatzes in Flöha kamen viele Besucher.
Zur offiziellen Einweihung des neuen Marktplatzes in Flöha kamen viele Besucher. Bild: Knut Berger
Zur offiziellen Einweihung des neuen Marktplatzes in Flöha kamen viele Besucher.
Zur offiziellen Einweihung des neuen Marktplatzes in Flöha kamen viele Besucher. Bild: Knut Berger
 14 Bilder
Update
Flöha
So schön ist der neue Marktplatz in Flöha - mit Bildern
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Flöha hat endlich einen Marktplatz. Zur Eröffnung strömten die Besucher auf das Areal der ehemaligen Baumwollspinnerei am Zschopau-Ufer: Der Platz hat seine Feuertaufe erlebt.

Von den vielen Granitpflastersteinen, die in den vergangenen Monaten auf dem neuen Marktplatz von Flöha verlegt wurden, war zur Eröffnung kaum etwas zu sehen. Denn die Besucher strömten auf das Areal, um bei der Einweihung dabei zu sein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:20 Uhr
4 min.
Historisches Ereignis in Flöha: Der erste Marktplatz in der Stadtgeschichte ist fertig
Claudius Müller (l.) und Ronny Hengst von der einheimischen Firma Elektro-Krause haben am Donnerstag vor Nikolaus die Buden mit Beleuchtung ausgestattet.
Am Nikolaustag 2025 herrscht Partystimmung an der Alten Baumwolle in Flöha: Das neue Stadtzentrum ist um einen weiteren Baustein reicher.
Knut Berger
15:05 Uhr
2 min.
BGH kippt Klausel zur einseitigen Rentenkürzung
Der BGH hat eine Klausel in einer fondsgebundenen Riester-Versicherung geprüft. (Symbolbild)
Durch eine einseitige Vertragsklausel wurden Versicherungsnehmer unangemessen benachteiligt, kritisiert der BGH. Das Urteil könnte Folgen für eine Million Versicherungsverträge haben.
15:00 Uhr
2 min.
Verstappen-Vertrauter Marko: Wurde nicht zu Rückzug gedrängt
Max Verstappens Vertrauter Helmut Marko verlässt das Red-Bull-Team im Guten. (Archivbild)
Kurz nach dem Saisonfinale nimmt ein enger Vertrauter von Max Verstappen Abschied von Red Bull. Jetzt berichtet Helmut Marko, wie es abgelaufen ist.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
26.10.2025
1 min.
Das ist der Plan für den neuen Marktplatz an der Alten Baumwolle Flöha
Der Marktplatz an der Alten Baumwolle im Stadtzentrum von Flöha.
Die Stadträte haben eine wichtige Entscheidung für das Gelände an der Alten Baumwolle in Flöha getroffen.
Knut Berger
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
Mehr Artikel