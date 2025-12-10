So schön ist der neue Marktplatz in Flöha - mit Bildern

Die Stadt Flöha hat endlich einen Marktplatz. Zur Eröffnung strömten die Besucher auf das Areal der ehemaligen Baumwollspinnerei am Zschopau-Ufer: Der Platz hat seine Feuertaufe erlebt.

Von den vielen Granitpflastersteinen, die in den vergangenen Monaten auf dem neuen Marktplatz von Flöha verlegt wurden, war zur Eröffnung kaum etwas zu sehen. Denn die Besucher strömten auf das Areal, um bei der Einweihung dabei zu sein.