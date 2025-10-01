So schön wird das Herz von Flöha: Erstes Teilstück des neuen Marktplatzes freigegeben - wofür die neue Plastik steht

Flöha
130.000 Pflastersteine, 1600 Granitplatten, Grünflächen, Bänke - und Kunst: Der erste große Teil des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle ist ein Treffpunkt für die Flöhaer und ihrer Gäste
Ein erstes großes Teilstück des neuen Marktplatzes an der Alten Baumwolle in Flöha ist am 1. Oktober freigegeben worden. Dabei handelt es sich um die Fläche zwischen dem „Oederaner Bau“ und den sanierten Altbauten. Auf dem Areal sind Wege und Grünflächen angelegt sowie Sitzbänke installiert.
