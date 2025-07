Sommerferien im Kloster Altzella, Workshops in Augustusburg: Das bringt die Woche in Mittelsachsen

Für die dritte Sommerferienwoche ist wechselhaftes Wetter angesagt. Gut, dass es in Mittelsachsen und Umgebung viele Freizeitangebote gibt - hier sind unsere Tipps.

Aktiv sein in Augustusburg: Im Lehngericht am Markt 14 in Augustusburg ist (fast) immer was los. Dafür sorgt der Verein Auf weiter Flur um Projektleiterin Nadine Knödler. Am Dienstag von 18 bis 21 Uhr ist „Maker Dienstag“ in der offenen Digitalwerkstatt - Erfahrene und Unerfahrene können an eigenen Projekten arbeiten. Die Teilnahme kostet...