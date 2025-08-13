Sommerkonzert in der Schellenberger Kirche: Duo Vimaris im Erzgebirge

Flöha
Das Duo Vimaris aus Weimar gastiert in Schellenberg bei Augustusburg und lädt zu einem Sommerkonzert sowie einer Orgelführung ein.
Am Sonntag, 17. August, findet in der evangelischen Kirche Schellenberg ein Sommerkonzert statt. Ab 17 Uhr wird festliche Barockmusik von Georg Philipp Telemann in der barocken Dorfkirche des Leubsdorfer Ortsteils erklingen. „Zu seinen Lebzeiten war Telemann berühmter als Johann Sebastian Bach und doch zugleich eng mit ihm befreundet", erfährt...
