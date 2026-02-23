MENÜ
Im Bereich der Kirchbrücke in Flöha wird die B 180 vom 7. bis 10. April gesperrt.
Im Bereich der Kirchbrücke in Flöha wird die B 180 vom 7. bis 10. April gesperrt.
Flöha
Sperrung der B 180 in Flöha angekündigt
Von Steffen Jankowski
Anfang April sind Abwasserarbeiten im Bereich der Kirchbrücke geplant. Im März soll bereits die Breitscheidstraße gesperrt werden.

Die Bundesstraße 180 wird in Flöha in der Zeit vom 7. bis 10. April dieses Jahres voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung informiert, sind im Bereich der Kirchbrücke zwischen Turnerstraße und Talstraße Arbeiten am Abwassersystem geplant. Die Umleitung wird über die Ortsumfahrung ausgewiesen.
