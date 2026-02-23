Sperrung der B 180 in Flöha angekündigt

Flöha
Anfang April sind Abwasserarbeiten im Bereich der Kirchbrücke geplant. Im März soll bereits die Breitscheidstraße gesperrt werden.
Die Bundesstraße 180 wird in Flöha in der Zeit vom 7. bis 10. April dieses Jahres voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung informiert, sind im Bereich der Kirchbrücke zwischen Turnerstraße und Talstraße Arbeiten am Abwassersystem geplant. Die Umleitung wird über die Ortsumfahrung ausgewiesen.
