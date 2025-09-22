Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die neue Zweifeld-Turnhalle in Niederwiesa hat Magnetwirkung für den Sportverein im Ort. Bild: Christof Heyden/Archiv
Die neue Zweifeld-Turnhalle in Niederwiesa hat Magnetwirkung für den Sportverein im Ort. Bild: Christof Heyden/Archiv
Flöha
Sportmilliarde trifft auf Investitionsstau bei Sportstätten in Mittelsachsen
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Erhalt und Neubau von Sportstätten kündigt der Bund Investitionshilfen an. Auf eine unbürokratische Verteilung der Gelder hoffen auch Mittelsachsens Sportvereine. Denn der Sanierungsbedarf ist größer, als bisher vorhandene Zuschüsse.

Was der rund sechs Millionen Euro teure Neubau einer Sportstätte bewirken kann, lässt sich am Beispiel der Anfang 2024 eingeweihten Zweifeldhalle in Niederwiesa erklären. Seit die Halle steht, hat der SV Grün-Weiß Niederwiesa den höchsten Zuwachs im Vergleich aller Sportvereine Mittelsachsens mit einem Plus von 85 Mitgliedern innerhalb eines...
