Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern

Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.

Als Matthias Scheidig kürzlich die Vereinspost geöffnet hat, war der Präsident des BC Hartha verwundert. In den Händen hielt er ein vermeintliches Schreiben des Bundeszentralamtes für Steuern mit der Aufforderung, „wegen unterlassener Offenlegung von Umsatzzahlen im Geschäftsjahr 2023" 380 Euro zu bezahlen. „Bei der Summe habe ich...