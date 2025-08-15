Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Leo Bouland hat unter anderem Blumenzwiebeln von Papageien-Tulpen dabei.
Leo Bouland hat unter anderem Blumenzwiebeln von Papageien-Tulpen dabei. Bild: Steffi Hofmann
Leo Bouland hat unter anderem Blumenzwiebeln von Papageien-Tulpen dabei.
Leo Bouland hat unter anderem Blumenzwiebeln von Papageien-Tulpen dabei. Bild: Steffi Hofmann
Flöha
Sprechende Tulpen und Kleider aus Eukalyptus: Trends auf der Gartenmesse in Lichtenwalde
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schlosspark in Niederwiesa vor den Toren von Chemnitz ist noch bis Sonntag das Mekka für Gartenfreunde und Menschen, die schöne Dinge mögen. Die „Freie Presse“ hat sich umgeschaut.

Mit Öffnung der Tore zur Messe „Haus & Garten Träume“ am Freitag strömten bereits zahlreiche Besucher auf das Gelände rund um das Schloss Lichtenwalde. Nicht nur um der Hitze zuvorzukommen, zählten Klaus und Ingrid Dölling zu den ersten. „Ich will in Ruhe gucken und nicht im Gedränge stehen“, sagte die 68-Jährige, die ein klares...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.08.2025
2 min.
Rätselraten in Lichtenwalde: Was machen 20 Pinguine am Schloss?
Am Barockschloss Lichtenwalde vor den Toren von Chemnitz hat eine ungewöhnliche Aktion für Aufsehen gesorgt. Was steckt dahinter?
Christof Heyden
09:38 Uhr
2 min.
Ausgaben für Sozialhilfe deutlich gestiegen
Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mehr Geld für Sozialhilfe ausgegeben. (Symbolbild)
Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Anstieg von rund 15 Prozent bei den Sozialhilfeleistungen. Insgesamt flossen 20,2 Milliarden Euro, der größte Anteil davon in die Grundsicherung im Alter.
11.08.2025
4 min.
Ein Muss für Hobbygärtner und Balkongenießer: Messe „Haus & Garten Träume“ öffnet im Schlosspark Lichtenwalde
Im Lichtenwalder Schlosspark grünt und blüht es ab Freitag bei der Messe „Haus & Garten Träume“.
Was kann man jetzt noch pflanzen? Wie können Balkon oder Terrasse optimal dekoriert werden? 80 Aussteller informieren und beraten zu allen Themen rund um die eigene grüne Oase. Am Freitag geht‘s los.
Steffi Hofmann
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
Mehr Artikel