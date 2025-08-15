Sprechende Tulpen und Kleider aus Eukalyptus: Trends auf der Gartenmesse in Lichtenwalde

Flöha
Der Schlosspark in Niederwiesa vor den Toren von Chemnitz ist noch bis Sonntag das Mekka für Gartenfreunde und Menschen, die schöne Dinge mögen. Die „Freie Presse“ hat sich umgeschaut.
Mit Öffnung der Tore zur Messe „Haus & Garten Träume“ am Freitag strömten bereits zahlreiche Besucher auf das Gelände rund um das Schloss Lichtenwalde. Nicht nur um der Hitze zuvorzukommen, zählten Klaus und Ingrid Dölling zu den ersten. „Ich will in Ruhe gucken und nicht im Gedränge stehen“, sagte die 68-Jährige, die ein klares...
