MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Statt Weihnachtskarten Spende an Kultur: Landrat Sven Krüger würdigt Engagement in Augustusburg

Jens Schmidt, Mittelsachsens Landrat Sven Krüger und Pascal Kaufmann (v.l.).
Jens Schmidt, Mittelsachsens Landrat Sven Krüger und Pascal Kaufmann (v.l.). Bild: Knut Berger
Jens Schmidt, Mittelsachsens Landrat Sven Krüger und Pascal Kaufmann (v.l.).
Jens Schmidt, Mittelsachsens Landrat Sven Krüger und Pascal Kaufmann (v.l.). Bild: Knut Berger
Flöha
Statt Weihnachtskarten Spende an Kultur: Landrat Sven Krüger würdigt Engagement in Augustusburg
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Geld eingespart wird, dann kann man es sinnvoller verwenden. Mittelsachsens Landrat unterstützte so zwei Kulturprojekte des Landkreises.

Über die Feiertage freuen sich die meisten Menschen über die arbeitsfreie Zeit. Aber es gibt zahlreiche Frauen und Männer, die in dieser Zeit weiterhin für das Gemeinwohl tätig sind. Ihnen möchte Landrat Sven Krüger Danke sagen. Deshalb ist er in der Vorweihnachtszeit im Landkreis unterwegs. Die Stationen seiner Reise stünden symbolisch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
24.12.2025
2 min.
Verletzte können schneller geborgen werden: Neues Einsatzfahrzeug für die Bergwacht Holzhau
Landrat Sven Krüger (6. v. l.) überbringt der Bergwacht Holzhau ein neues Einsatzfahrzeug.
Trotz überschaubarem Schneefall hatte die Bergwacht bereits sieben Einsätze in dieser Wintersaison. Das neue Fahrzeug macht vieles leichter.
Siiri Klose
06.12.2025
2 min.
21,8 Millionen Euro für Kultur im Erzgebirge und in Mittelsachsen
Das Mittelsächsische Theater erhält Zuschüsse vom Kulturraum.
Der Kulturkonvent des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen stellt die Weichen für das Kulturjahr 2026 und hat über die Förderung von 72 Einrichtungen und 88 Projekten entschieden. Ein Wechsel an der Spitze des Gremiums steht nun an.
Jan Leißner
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
Mehr Artikel