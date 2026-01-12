Straßenausbau verbindet Park und Stadtzentrum in Flöha

Flöha
Die Straße Zur Baumwolle soll im Frühjahr ausgebaut werden. Ob damit auch eine enge Problemkurve entschärft wird, ist fraglich. Und welche Vorhaben stehen noch auf der Wunschliste der Verwaltung?
Mit dem Ausbau der Straße Zur Baumwolle wird in Flöha eine Verbindung zwischen dem neuen Stadtzentrum Alte Baumwolle und dem historischen Baumwollpark geschaffen. Die Straße wird weitgehend als verkehrsberuhigte Zone angelegt und auf rund 130 Metern Länge ausgebaut. 350.000 Euro sind im Haushaltsplan für den Ausbau eingeplant und dieses...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.