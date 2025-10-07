Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Streit zwischen Rad- und Rollerfahrer in Flöha findet überraschendes Ende vorm Landgericht Chemnitz

Ein BMX-Rad (Symbolfoto) und ein E-Scooter sind Thema bei inzwischen zwei Gerichtsverfahren.
Ein BMX-Rad (Symbolfoto) und ein E-Scooter sind Thema bei inzwischen zwei Gerichtsverfahren. Bild: picture alliance/dpa
Ein BMX-Rad (Symbolfoto) und ein E-Scooter sind Thema bei inzwischen zwei Gerichtsverfahren.
Ein BMX-Rad (Symbolfoto) und ein E-Scooter sind Thema bei inzwischen zwei Gerichtsverfahren. Bild: picture alliance/dpa
Flöha
Streit zwischen Rad- und Rollerfahrer in Flöha findet überraschendes Ende vorm Landgericht Chemnitz
Von Matthias Behrend
Rätselraten vor dem Landgericht Chemnitz: Ein Angeklagter aus Flöha blieb einer Verhandlung fern. Daraufhin reagierte das Gericht.

Eine Berufungsverhandlung gegen einen 25-jährigen Mann aus Flöha hat am Montag am Landgericht in Chemnitz ein überraschend schnelles Ende gefunden. Zu Beginn der Verhandlung gab es Rätselraten, wo denn der Angeklagte geblieben sein könnte, denn sein Verteidiger André Schuster saß allein im Gerichtssaal und konnte zunächst lediglich...
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:25 Uhr
5 min.
„Asien hat uns vieles voraus“: Wie Chemnitz von der Fernostreise des Oberbürgermeisters profitieren soll
Auf der Weltausstellung in Osaka traf der OB auf Tsuyoshi Yamaguchi, den General Manager der Sumitomo Bank (links), und Jiro Kogi vom EU-Japan Fest.
Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat in der vergangenen Woche Asien bereist. Mit dabei war auch der Chemnitzer Oberbürgermeister. Er spricht mit Blick auf die Reisekosten von einer Zukunftsinvestition.
Erik Anke
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
25.09.2025
2 min.
Streit über Kinderbekleidung: Mann aus dem Vogtland soll seine Frau geschlagen haben – und schwänzte den Prozess
Der Prozess wegen Körperverletzung am Landgericht konnte am Donnerstag nicht stattfinden.
Das Landgericht sollte das Verfahren gegen einen 39-jährigen Mann neu aufrollen. Doch der Angeklagte kam nicht. Wie es nun weitergeht.
Gunter Niehus
07.10.2025
4 min.
„Du verlässt meine Wohnung nicht lebend“: Freiberger steht vor Strafkammer in Chemnitz
Das Tankcenter an der Kleinschirmaer Straße in Freiberg: Hier hat sich im Februar 2025 ein versuchter Raubüberfall ereignet. Dazu fand eine Verhandlung am Landgericht Chemnitz statt.
Erst Bedrohung und Randale in einer Freiberger Tankstelle, dann eine Todesdrohung in einer Wohnung. Ein Mann musste sich vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Es ging auch um andere Delikte.
Heike Hubricht
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
