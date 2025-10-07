Streit zwischen Rad- und Rollerfahrer in Flöha findet überraschendes Ende vorm Landgericht Chemnitz

Rätselraten vor dem Landgericht Chemnitz: Ein Angeklagter aus Flöha blieb einer Verhandlung fern. Daraufhin reagierte das Gericht.

Eine Berufungsverhandlung gegen einen 25-jährigen Mann aus Flöha hat am Montag am Landgericht in Chemnitz ein überraschend schnelles Ende gefunden. Zu Beginn der Verhandlung gab es Rätselraten, wo denn der Angeklagte geblieben sein könnte, denn sein Verteidiger André Schuster saß allein im Gerichtssaal und konnte zunächst lediglich...