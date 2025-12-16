MENÜ
Mitglieder des Ortschaftsrates Schönerstadt setzen zur Einweihung symbolisch die Bretter in den Mönch des Teiches.
Mitglieder des Ortschaftsrates Schönerstadt setzen zur Einweihung symbolisch die Bretter in den Mönch des Teiches. Bild: OR Reinhold/Metzler
Flöha
Teichsanierung in Schönerstadt abgeschlossen: Ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art
Von Knut Berger
Die Einwohner im Oederaner Ortsteil Schönerstadt feiern einen sanierungstechnischen Erfolg: Der Dorfteich ist saniert, und die Stadtkasse bleibt unbelastet.

Die Einwohner von Schönerstadt können sich in der Adventszeit über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen. Im Oederaner Ortsteil ist der Teich in der Ortsmitte saniert. „Nach einer Baugrunduntersuchung wurden Schilf und Schlamm beseitigt, zudem auch ein neuer Mönch errichtet. Gebaut wurde von Oktober bis Dezember 2025, derzeit werden noch...
