Teichsanierung in Schönerstadt abgeschlossen: Ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art

Die Einwohner im Oederaner Ortsteil Schönerstadt feiern einen sanierungstechnischen Erfolg: Der Dorfteich ist saniert, und die Stadtkasse bleibt unbelastet.

Die Einwohner von Schönerstadt können sich in der Adventszeit über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen. Im Oederaner Ortsteil ist der Teich in der Ortsmitte saniert. „Nach einer Baugrunduntersuchung wurden Schilf und Schlamm beseitigt, zudem auch ein neuer Mönch errichtet. Gebaut wurde von Oktober bis Dezember 2025, derzeit werden noch...