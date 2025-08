Tierschützer kritisieren Jagdhundeausbildung in Augustusburg

Das Fuchs-Gehege in der Schliefenanlage in Augustusburg wurde erweitert. Tierschützer vermuten, dass dabei baurechtliche Vorschriften missachtet wurden. Was sagt das Landratsamt dazu?

Tierschützer kritisieren die Erweiterung des Fuchs-Geheges in der Schliefenanlage in Augustusburg. Simone Harnisch aus Erdmannsdorf, Mitbegründerin der Initiative Wildtierschutz Sachsen vermutet, dass baurechtliche Vorgaben missachtet worden sind. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung zum Beispiel, zumindest aber die Vorprüfung dazu, sagt sie.