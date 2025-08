Tipps für das sagenhafte Barockfest in Lichtenwalde

Es wird pompös und zauberhaft am Wochenende im Schloss Lichtenwalde bei Niederwiesa. Das Parkfest lädt an zwei Tagen in die Zeit des Barock ein und stellt Casanova in den Mittelpunkt.

Am kommenden Sonnabend und Sonntag, den 2. und 3. August, verwandelt sich das Schloss Lichtenwalde mit seinen Parkanlagen in eine barocke Märchenwelt. Unter dem Motto „Sagenhaftes Barock" lädt das zweitägige Parkfest ein, Kunst, Genuss und Natur in einem der schönsten Parks Sachsens zu erleben.